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Wenn Sie die World News-Berichterstattung von Gamereactor in den letzten Wochen verfolgt haben, sind Sie mit den Ereignissen rund um den ehemaligen olympischen Kanufahrer David Hearn und das Reflecting Pool in Washington D.C. vertraut. Das verunglimpfte Wahrzeichen war nach missglückten Renovierungsmaßnahmen, die Präsident Donald Trump Vandalismus zuschreibt, in Schlagzeilen, wobei Hearn in dieses Verfahren verwickelt wurde, nachdem er von US-Nationalparkbeamten festgenommen wurde, die behaupten, er habe an der neuen Auskleidung am Beckenboden manipuliert.

Kürzlich wurde Hearn wegen Vandalismus angeklagt, wobei die US-Staatsanwältin für den District of Columbia, Jeanine Pirro, erklärte, Hearn habe eine "vorsätzliche Akt" des Vandalismus begangen, die mehr als 1.000 Dollar Schaden verursachte, wobei es sich um einen "Fall mit enormen Beweisen" handelte.

Laut BBC News sieht sich Hearn einer schweren Anklage wegen Sachbeschädigung gegenüber, bei der ihm Schaden in Höhe von 1.000 Dollar vorgeworfen wird. Trotz dieser Vorwürfe bleibt Hearn jedoch fest daran, dass er das Becken nicht beschädigt hat, dass er nicht schuldig ist, sondern lediglich ein Stück Futter berührt habe, das "delaminiert" wurde.

Hearns Anwalt, Norm Eisen, erklärte: "Wenn Herr Hearn wegen Berührung des Reflecting Pool wegen eines Verbrechens angeklagt werden kann, ist jeder Amerikaner gefährdet. Es ist kein Verbrechen, das Spiegelbecken zu berühren, Wasser zu berühren, in den Vereinigten Staaten von Amerika."

Die nächste Phase dieses Verfahrens ist ein Gerichtstermin am 5. August.