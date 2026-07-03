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Es scheint, als würde der ehemalige Olympionike David Hearn nicht leicht davonkommen, weil er angeblich das Dampfschiff am Fuß des Reflecting Pool in Washington D.C. beschädigt hat. Das Becken wurde in letzter Zeit renoviert, die jedoch nicht ganz reibungslos verlaufen sind wie beabsichtigt, aber Präsident Donald Trump behauptet häufig, die Probleme seien in Wirklichkeit eher ein Produkt von Vandalismus als von irgendetwas anderem.

Hearn ist eine Person, die wegen Vandalismus am ikonischen Pool angeklagt wird, da der Kanufahrer kürzlich von den örtlichen Behörden festgenommen wurde, weil er angeblich den Dampfer am Beckensockel beschädigt hat, was Hearn aktiv bestreitet.

Die jüngste Entwicklung in diesem Verfahren führte jedoch dazu, dass der ehemalige Olympionike wegen dieser Vorwürfe angeklagt wurde, wobei die US-Staatsanwältin für den District of Columbia, Jeanine Pirro, behauptete, Hearn habe eine "vorsätzliche Akt" des Vandalismus begangen und habe mehr als 1.000 Dollar Schadensersatz verursacht. Pirro fährt fort und behauptet : "Dies ist ein Fall mit enormen Beweisen."

Weitere Informationen sind bisher nicht vorliegen, aber laut Sky News weist Pirro außerdem darauf hin, dass bereits sechs weitere Festnahmen wegen Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit dem Vandalismus am Pool vorgenommen wurden.