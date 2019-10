Ehemaliger Nintendo-Chef bezeichnet Wii U als "Fehler, aus dem man lernt"

Die Wii U war für Nintendo eine Katastrophe, denn trotz aufregender Software wollte sich die Maschine nicht verkaufen. Unterstützung von Drittanbietern gab es praktisch keine und die Verbraucher mochten das zentrale "Gimmick" der Konsole nicht. Aus diesen Gründen sahen die Verkaufszahlen auch nach mehreren Jahren nicht gut aus. Doch wenn man den ehemaligen Nintendo-Chef Reggie Fils-Aime fragt, dann war die Wii U zwingend erforderlich, um das Unternehmen auf die Switch vorzubereiten (die schon jetzt die Verkaufszahlen der Wii U übertrifft).

Vor kurzem hielt er einen Vortrag an der Cornell University in New York (via ResetEra), in dem er die Wii U als "Fehler, aus dem man lernt" bezeichnete. Die Wii U sei quasi eine erste Version der zentralen Idee gewesen, sowohl Handheld als auch eine herkömmliche Heimkonsole miteinander zu vermischen. Stimmt ihr dem Manager in diesem Punkt zu?