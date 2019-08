Ehemaliger Mitarbeiter spricht über Fortsetzung von The Order: 1886 und dementiert kurz später alles

Sony hat während dieser Konsolengeneration eine Reihe erfolgreicher First-Party-Exklusivprodukte herausgebracht, aber es gab auch einige Fehltritte. The Order: 1886 dürfte für viele Spieler zu diesen Titeln gehören, die zwar großes Potenzial zeigten, aber nicht über ein oberflächliches Level hinausgingen. Trotzdem gewann das Spiel einige Fans, die sich seitdem nach einer möglichen Fortsetzung umsehen. Die durften in der letzten Woche aufhorchen, da es einige Verwirrung um einen möglichen zweiten Teil gab. Ausgelöst wurde das alles durch einen ehemaligen Mitarbeiter, der im Affekt wohl ein bisschen zu viel verraten hat.

Der Autor Jordan Lemos, der derzeit bei Sucker Punch an Ghost of Tsushima arbeitet, hat kürzlich in einem Podcast über die Fortsetzung von The Order: 1886 gesprochen und dabei verraten, dass Ready at Dawn entweder bereits an einer Fortsetzung arbeitet oder das zumindest vorhatte. Weil die Geschichte schon einige Tage alt ist und Lemos seitdem einige Anfragen erhielt, hat der Mann seine Aussage richtigstellen wollen. Auf Twitter schrieb er plötzlich, dass er "nichts" von einer Fortsetzung wisse...