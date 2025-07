Ehemaliger Mitarbeiter enthüllt, dass Bend Studio "mehrere abgesagte/unangekündigte Projekte" hat

HQ

Bend Studio hat eine sehr tragische Geschichte hinter sich und hat das hochgelobte und erfolgreiche Days Gone für PlayStation 4 veröffentlicht. Aber Sony war immer noch der Meinung, dass es zu wenig verkauft wurde und gab kein grünes Licht für eine Fortsetzung.

Seitdem sind Schwergewichte ausgestiegen, Projekte wurden gestartet und gestoppt, und abgesehen von Support-Rollen hat das Studio seit Days Gone von 2019 nichts mehr veröffentlicht - und sie haben auch nichts in Arbeit, soweit wir wissen. Jetzt macht der Bluesky-Nutzer Timur222 darauf aufmerksam, wie chaotisch die Dinge waren, indem er auf die LinkedIn-Seite des ehemaligen Mitarbeiters Jacob Fieth verlinkt. Letzterer schreibt, dass er an "mehreren abgesagten/unangekündigten Projekten" gearbeitet habe und zählt sechs Punkte auf.

Ob es sich tatsächlich um verschiedene Spiele handelt, wissen wir nicht, aber einige sind es offensichtlich - und natürlich wissen wir nicht, ob er an allen Projekten des Studios beteiligt war, also kann es sein, dass es noch mehr gibt, die nicht einmal erwähnt werden.

Es ist derzeit nicht bekannt, woran Bend Studio arbeitet, aber Anfang dieses Jahres wurde bestätigt, dass eines ihrer Projekte von Sony eingestellt wurde, wobei viele Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verloren haben.