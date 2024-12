Ehemaliger Mitarbeiter der Retro Studios nennt Beziehung zu Nintendo "ungesund"

HQ

Retro Studios arbeitet seit Jahrzehnten exklusiv mit Nintendo zusammen und gibt Metroid Prime 4 nach einem scheinbar schwierigen Entwicklungsprozess derzeit den letzten Schliff.

Aber laut einem ehemaligen Retro-Mitarbeiter ist die Beziehung zwischen Retro und Nintendo möglicherweise nicht ganz gesund. Zumindest war es nicht immer so. Der ehemalige World Artist Nate Purkypile erzählte dem Kiwi Talkz Podcast, dass die Beziehung zwischen Retro und Nintendo während der Entwicklung von Metroid Prime 3: Corruption etwas "ungesund" war.

"Ich habe es nie gemocht, mit Verlagen oder so etwas zu arbeiten, aber das war eine ganz andere Ebene des Mikromanagements. Auf keinen Fall! Meiner Meinung nach sollte man weggehen, wenn man nicht direkt an dem Spiel arbeitet. Du kannst Feedback und Anleitung geben, aber ich denke nicht, dass du den Entwicklern vorschreiben solltest, was sie tun sollen. Man hat nicht den richtigen Kontext oder das richtige Framing, um diese Kritik tatsächlich zu äußern, und ich denke, das ist absolut nicht die Art und Weise, wie Dinge gemacht werden sollten. Das soll nicht heißen, dass Metroid nicht großartig geworden ist, aber es ist nicht großartig geworden, weil ein Schulterpolster leicht verschoben wurde. Ich denke, das ist eine irgendwie ungesunde Beziehung."

Retro arbeitet seit der Veröffentlichung von "Corruption" im Jahr 2007 weiterhin mit Nintendo zusammen und hat Erfolge erzielt. Was hältst du von Purkypiles Worten?