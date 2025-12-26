Ehemaliger malaysischer Premierminister wegen Machtmissbrauchs im Fall 1MDB verurteilt

HQ

Der ehemalige malaysische Premierminister Najib Razak wurde des Machtmissbrauchs in einem großen Prozess im Zusammenhang mit dem milliardenschweren 1MDB-Korruptionsskandal für schuldig befunden. Najib, der seit 2022 im Gefängnis ist, bestreitet jegliches Fehlverhalten.

Die Staatsanwaltschaft warf Najib vor, etwa 2,2 Milliarden Ringgit (544 Millionen US-Dollar) an illegalen Mitteln aus dem staatlichen Investitionsfonds erhalten zu haben, den er 2009 mitbegründete. Ermittler berichten, dass mindestens 4,5 Milliarden Dollar von 1MDB gestohlen wurden, wobei angeblich mehr als 1 Milliarde Dollar in Konten flossen, die mit Najib in Verbindung stehen.

Najib, 72, verbüßt bereits eine Haftstrafe, nachdem das oberste Gericht Malaysias eine separate Korruptionsverurteilung bestätigt hat. Er sagte, er sei von Fondsverantwortlichen und dem flüchtigen Finanzier Jho Low in die Irre geführt worden, der von den US-Behörden gesucht wird.

Was ist der Fall 1MDB?

1Malaysia Development Berhad (1MDB) war ein staatlicher Investitionsfonds, der 2009 gegründet wurde, um die wirtschaftliche Entwicklung in Malaysia zu fördern. Stattdessen stellten die Ermittler später fest, dass es bei einem der größten Finanzbetrug der Welt verwendet worden war. Malaysische und US-Behörden berichten, dass mindestens 4,5 Milliarden Dollar über ein komplexes Netz aus Briefkastenfirmen und ausländischen Bankkonten abgezweigt wurden. Das Geld wurde angeblich verwendet, um Luxusimmobilien, Kunstwerke, Yachten und sogar Hollywood-Filme zu finanzieren. Der Skandal stürzte 2018 Najibs Regierung und löste in mehreren Ländern Ermittlungen aus.