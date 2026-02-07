Ehemaliger Kansas City Chiefs-Spieler Darron Lee wegen Mordes an seiner Freundin festgenommen

HQ

Darron Lee, ehemaliger American-Football-Spieler, der als Linebacker für die New York Jets, Kansas City Chiefs und Buffalo Bills arbeitete, wurde festgenommen und des Mordes an seiner Freundin angeklagt.

Die Polizei fand das Opfer am Donnerstag, dem 5. Januar, in einer Wohnung in Chattanooga, Tennessee. Trotz Versuchen, ihr Leben zu retten, war die Frau bereits tot, und Lee wurde sofort festgenommen, wegen Mordes ersten Grades und Beweismanipulation angeklagt.

Darron Lee, der 2016 in der ersten Runde der New York Jets ausgewählt wurde, wurde laut BBC 2019 aufgrund disziplinarischer Probleme und schlechter Form aus dem Team entlassen.

Er war Teil des Kansas City Chiefs-Teams, das 2020 zusammen mit Travis Kelce den Super Bowl gewann, obwohl Lee in dem Spiel nicht spielte. Er wechselte 2021 zu den Las Vegas Raiders, wurde jedoch zwei Monate später entlassen und spielte nie wieder. Er war bereits 2023 wegen Körperverletzung und häuslicher Gewalt festgenommen worden.