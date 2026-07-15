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Doom: The Dark Ages

Ehemaliger ID-Softwareentwickler: "Es gibt keine Vorteile, von Microsoft besessen zu sein"

Die Vorstellung, dass übernommene Studios unter Microsofts Flügel besser zurechtkommen würden, beginnt deutlich zu bröckeln.

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Als der ehemalige Xbox-Chef Phil Spencer vor fünf bis zehn Jahren seine hochkarätigen Übernahmen von Entwicklern wie Compulsion Games, Ninja Theory und Bethesda vornahm, hieß es, dass diese Studios mehr Stabilität und die Möglichkeit gewinnen würden, Spiele mit einem deutlich größeren Budget als zuvor zu entwickeln.

Viele Entwickler haben inzwischen gesagt, dass sie mit den Übernahmen zufrieden sind, aber nach der jüngsten massiven Entlassungsrunde ist klar, dass bei weitem nicht alle zufrieden sind. Einer von ihnen ist ein entlassener Mitarbeiter von id Software, der in einem Kommentar an Game Developer nun erklärt, dass es sinnlos sei, für einen Microsoft-eigenen Entwickler zu arbeiten:

"Sie haben nicht einmal gewartet, um zu sehen, ob das Produkt erfolgreich ist, bevor sie das Team loswurden. [...] Es gibt keine Vorteile, von Microsoft besessen zu sein. Tatsächlich haben sie enorme Mengen an Wert zerstört, von dem ich nicht einmal glaube, dass sie sich dessen bewusst sind."

Da die betreffende Person entlassen wurde, ist es vernünftig anzunehmen, dass sie Microsoft aus anderen Gründen nicht besonders mag. Man könnte jedoch vermuten, dass es für Microsoft in Zukunft schwieriger wird, Studios zu erwerben. Viele werden sich wahrscheinlich an alles erinnern, was mit Horror passiert ist, und es gibt wahrscheinlich viele bei Xbox Game Studios, die diesen Bedenken jetzt zustimmen würden.

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