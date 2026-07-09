Ehemaliger id-Software-Entwickler beschreibt Entlassungen als "ein Blutbad"

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Xbox hat den großen Reset-Knopf gedrückt, und auch wenn es vielleicht dazu dient, das Geschäft insgesamt zu retten, hat das einen hohen Preis für die Lebensgrundlage der Menschen gekostet. Bethesda wurde von den Entlassungen hart getroffen, wobei id Software insbesondere mindestens die Hälfte seiner verbliebenen Entwickler verlor, was die Zukunft der Doom-Reihe ernsthaft gefährdet.

Nun gibt uns ein neuer Bericht von GamesBeat weitere Details von einigen ehemaligen Mitarbeitern, die bei id Software gearbeitet haben. Ein Mitarbeiter bezeichnete die Entlassungen als "ein Blutbad" und sagte, er sei "davon überrumpelt" worden. Das Ausmaß davon."

Daniel Gagne, ein UI-Künstler, der die Entlassungen überlebt hat, sagte: "Eine riesige Anzahl brillanter, talentierter Personen hat gerade ihre Rollen verloren." Es wird angenommen, dass id Software besonders verwundbar war, weil es zum Zeitpunkt der Entlassungen nicht an einer großen Veröffentlichung arbeitete – etwas, das andere Studios verschont hat, da Xbox versprochen hatte, keine zuvor angekündigten Projekte abzusagen.

Es ist derzeit unbekannt, ob id Software eigene Spiele produzieren kann, da angenommen wird, dass insgesamt etwa 73 % des Studios entlassen wurden. Höchstwahrscheinlich wird es in Support-Arbeit übergehen, was für einen großartigen FPS-Entwickler ein trauriges Ende ist.