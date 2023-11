Ehemaliger GTA-Entwickler behauptet, Rockstar habe ihn dazu gebracht, seinen Blog zu schließen

HQ

In der heutigen Spielebranche sind die Spieler oft besser über den Entwicklungsprozess informiert als noch vor etwa zehn Jahren. Wir wissen jetzt, in welchem Stadium sich ein Spiel befindet, oft offiziell von den Entwicklern selbst informiert, und wir wissen, wie lange es dauert, Spiele zu entwickeln. Ein Unternehmen, das sich jedoch eine gewisse Mystik bewahrt hat, ist Rockstar.

Abgesehen von dem offensichtlichen Grand Theft Auto VI-Leak tappen wir ein wenig im Dunkeln, was Rockstar vorhat, und das Unternehmen möchte, dass es so bleibt. Das sagt ein ehemaliger Grand Theft Auto-Entwickler, der behauptet, dass Rockstar ihn gebeten hat, Beiträge zu entfernen, die sich um aufgegebene Rockstar-Titel drehen.

"Ich habe eine E-Mail von Rockstar North bekommen", schrieb Obbe Vermeij, der bis 2009 bei Rockstar arbeitete. "Anscheinend sind einige der OGs dort verärgert über meinen Blog. Ich dachte wirklich nicht, dass irgendjemand etwas dagegen haben würde, wenn ich über 20 Jahre alte Spiele spreche, aber ich habe mich geirrt. Irgendwas mit der Ruinierung der Rockstar-Mystik oder so. Wie auch immer, dieser Blog ist mir nicht wichtig genug, um meine ehemaligen Kollegen in Edinburgh zu verärgern, also schließe ich ihn ab. Ich werde vielleicht nur ein paar Artikel mit Anekdoten hinterlassen, die niemanden außer mir betreffen."

Vermeij sprach in seinen inzwischen gelöschten Beiträgen viel über ein abgebrochenes Rockstar-Spiel, das als Agent bekannt ist. "Das Spiel sollte in den 70er Jahren spielen, linearer sein als GTA mit einer Reihe von Schauplätzen", behauptete er. "Es gab eine französische Mittelmeerstadt, ein Schweizer Skigebiet, Kairo und am Ende gab es eine große Schießerei mit Lasern im Weltraum."

Es wurde jedoch aufgegeben und die Teams wechselten stattdessen direkt zu GTA San Andreas.