Ehemaliger Grand Theft Auto -Entwickler kritisiert moderne Spieleentwickler für ihre Day-Zero-Patch-Mentalität

Viele Spiele beginnen derzeit nicht in optimalem Zustand. Das heißt nicht, dass sie keinen Spaß machen können, jedoch müssen Spieler häufig darauf warten, dass kurz nach dem Erscheinen ein Day-One-Patch oder ein Update bereitgestellt wird, um offensichtliche Probleme zu beheben.

Viele haben sich gegen diesen jüngsten Trend ausgesprochen, darunter der ehemalige Grand Theft Auto -Entwickler Colin Anderson, der als Audio-Manager an der Serie gearbeitet hat. In einem Gespräch auf Twitter/X (via GamesRadar) hatte er folgendes zu sagen:

"Als Entwickler vermisse ich die Disziplin zu wissen, dass es keine Möglichkeit gibt, ein Spiel zu "reparieren", sobald es einmal hergestellt wurde. Die heutige "Day Zero Patch"-Mentalität fördert nur schlechte Entwicklungs- und Managementpraktiken und ist auch ein schlechteres Kundenerlebnis."

Einige andere Entwickler und Spieler stimmten mit ihrer Meinung ein und stimmten Anderson weitgehend zu. Auch wenn wir heutzutage Spiele mit großen Ambitionen haben, bedeutet das nicht unbedingt, dass diese Ambitionen erreicht werden, und manchmal warten die Leute Jahre, bis ein Spiel seine Vision vollständig verwirklicht hat.

Was hältst du von der Day-One-Patch-Mentalität?