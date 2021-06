Ehemaliger General Manager von BioWare hat ein neues Studio gegründet

Als früherer General Manager der Mass-Effect-Macher von BioWare kann Casey Hudson bereits einen beeindruckenden Lebenslauf vorweisen. Weitere Highlights möchte er mit seinem neuen Team Humanoid Studios folgen lassen, das ab sofort mit einer offiziellen Webseite im Netz vertreten ist.

Laut offiziellen Angaben versammelt das Team unter Hudsons Leitung "talentierte Entwickler aus der ganzen Welt". Die Humanoid Studios verteilen sich in Kanada auf zwei verschiedene Büros, eines im Bundesstaat British Columbia, eines in Alberta. Derzeit werden noch weitere Mitarbeiter gesucht, in einer der Stellenausschreibungen ist von einer "neuen Marke" die Rede. Sobald es konkrete Infos zu den Projekten von Casey Hudson und Co. zu vermelden gibt, bringen wir Euch auf den aktuellsten Stand!