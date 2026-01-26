Ehemaliger französischer Senator, der wegen angeblicher Betäubung des Abgeordneten vor Gericht steht

HQ

Ein ehemaliger französischer Senator, Joël Guerriau, steht in Paris vor Gericht, weil er beschuldigt wird, im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Fall sexueller Übergriffe, der die französische Politik erschüttert hat, das Getränk eines Politikers mit MDMA versetzt zu haben.

Guerriau, 68, ein Zentrist, der Loire-Atlantique vertritt, soll im November 2023 Sandrine Josso, einer zentristischen Abgeordneten, ein betäubtes Glas Champagner serviert haben. Josso berichtete von Herzrasen, Übelkeit und Aufstehschwierigkeiten, schaffte es jedoch, aus seiner Wohnung zu entkommen und Hilfe bei Kollegen und Sanitätern zu suchen.

Joël Guerriau // Shutterstock

Guerriau, der im vergangenen Oktober aus dem Senat zurücktrat, sieht sich Anklagen gegenüber, darunter die Verabreichung einer Substanz zur Begehung sexueller Übergriffe und Drogenbesitzen. Er bestreitet jegliche Absicht zur Angriffsverletzung, wobei sein Anwalt behauptet, das Getränk sei versehentlich ausgeschenkt worden.

Josso, eine führende Verfechterin gegen drogenvermittelte Sexualdelikte, bezeichnete den Vorfall als schockierenden Verrat durch jemanden, den sie als Freund betrachtete. Sie nutzte ihren Überlebensinstinkt und eine Taxi-App, um zu entkommen, und erstattete später mit Hilfe parlamentarischer Führungskräfte eine Anzeige bei der Polizei.

Im Falle einer Verurteilung könnten Guerriau bis zu fünf Jahre wegen drogenbegünstigter Körperverletzung und zehn Jahre wegen Besitzes drohen. Der Prozess wird auch seine Internetaktivitäten in den Tagen vor dem angeblichen Vorfall untersuchen...