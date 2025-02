Ehemaliger französischer Chirurg gesteht "verabscheuungswürdige Taten" im Prozess wegen Kindesmissbrauchs

HQ

In einem Prozess, der Frankreich schockiert hat, hat der ehemalige Chirurg Joel Le Scouarnec, 74, seine Rolle in dem zugegeben, was als der größte Fall von Kindesmissbrauch in der Geschichte des Landes bezeichnet wird (via Reuters).

Le Scouarnec, der beschuldigt wird, 299 Patienten angegriffen zu haben, von denen die meisten unter 15 Jahre alt waren, gestand "verabscheuungswürdige Taten" und drückte Verständnis für den unauslöschlichen Schaden aus, der dadurch verursacht wurde. Die Misshandlungen der Angeklagten fanden von 1989 bis 2014 statt, hauptsächlich in Nordfrankreich.

Viele seiner Opfer wurden angeblich unter Narkose angegriffen, wobei sich einige nicht an den Missbrauch erinnerten, bis die Polizei ihre Namen mit seinen detaillierten Tagebüchern verknüpfte, in denen die Übergriffe detailliert beschrieben wurden. Obwohl Le Scouarnec die meisten Anklagepunkte gegen ihn zugegeben hat, hat sein Verteidigerteam angedeutet, dass er klarstellen will, welche Handlungen er vollständig als Vergewaltigung anerkennt.

Während sich Opfer, Juristen und Unterstützer vor Gericht versammeln, enthüllt der Prozess, der voraussichtlich bis Juni dauern wird, weiterhin systemisches Versagen sowohl im medizinischen Bereich als auch im Justizsystem, das es Le Scouarnec ermöglichte, seine Praktiken jahrelang unangefochten fortzusetzen. Im Moment bleibt abzuwarten, wie dieser historische Fall die Kinderschutzgesetze und die medizinische Aufsicht in Frankreich verändern wird.