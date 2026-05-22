Ehemaliger Destiny 2 Autor: "It stellt sich heraus, dass der wahre Destiny Mörder [Ex-CEO] Pete Parsons war"

HQ

Es kam völlig unerwartet und die Fans spüren die Wirkung immer noch, aber Bungie hat offiziell bekannt gegeben, dass Destiny 2 untergeht. Das endgültige Update für das Projekt wird in ein paar Wochen am 9. Juni erscheinen, und obwohl die Server aktiv bleiben, wird die Entwicklung des Spiels faktisch eingestellt.

Auch wenn man annimmt, dass dies eine Vorbereitung auf die Zukunft von Destiny ist, vielleicht um Platz und Platz für Destiny 3 zu schaffen, behauptet ein aktueller Bericht, dass kein solches Spiel in aktiver Entwicklung ist, dass Bungie weiterhin neue Destiny-Erlebnisse präsentiert und dass eine große Reihe von Entlassungen geplant ist, die das Team betreffen, das zuletzt an Destiny 2 gearbeitet hat.

Die Fans sind enttäuscht und sogar wütend, und in dieser ganzen Situation tauchte sogar ein ehemaliger Bungie-Autor in den sozialen Medien auf, um einen ziemlich auffälligen Kommentar zu teilen. In einem Bluesky-Beitrag sagte Robert Brookes, der vor fast zwei Jahren bei Bungie entlassen wurde, einfach: "Es stellt sich heraus, dass der wahre Schicksalsmörder Pete Parsons war."

Dies bezieht sich auf den ehemaligen Bungie-Chef, der für seine Zeit an der Spitze des Unternehmens viel Kritik erhielt. Parsons führte Bungie dazu, eine Reihe neuer Projekte aufzubauen und daran zu arbeiten, darunter die spätere Veröffentlichung Marathon, mit dem großen Ziel, Bungie zu einem Multi-Franchise-Studio zu machen – eine Aufgabe, mit der viele Live-Service-Entwickler wirklich, wirklich Schwierigkeiten haben.

Die größte und umstrittenste Geschichte rund um Parsons bezog sich darauf, dass der CEO während der Entlassung seiner Mitarbeiter Unmengen an Geld für Veteranenautos ausgab – alles nach Bungie, der mit Vorwürfen konfrontiert war, ein sexistisches und toxisches Arbeitsumfeld zu fördern, bevor er das Unternehmen schließlich nach der Übernahme von Sony verließ – ein Geschäft, das bisher für keine der beiden Parteien wirklich vorteilhaft war...

Wie stehen Sie zu Bungie und der Destiny-Saga, und wo führen Sie den Beginn des Zusammenbruchs zu?