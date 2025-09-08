Ehemaliger dänischer Nationaltrainer Kasper Hjulmand zum neuen Cheftrainer von Bayer Leverkusen gewählt

HQ

Kasper Hjulmand ist neuer Cheftrainer von Bayer Leverkusen. Der Deutsche Meister von 2024 fand nach dem Abgang von Xabi Alonso zu Real Madrid nicht mehr auf die Beine, sein unmittelbarer Nachfolger Erik ten Hag hielt nur drei Spiele durch. Sein Nachfolger ist gefunden, der ehemalige dänische Trainer, der bis zum 30. Juni 2027 unter Vertrag steht.

Simon Rolfe, Leverkusens Sportdirektor, sagt, dass Hjulmand "einen klaren und dominanten Spielstil" entwickeln wird und wurde von Ismael Camenforte, Assistenztrainer der dänischen Nationalmannschaft, empfohlen, der zuvor für Leverkusen tätig war.

Der 53-jährige Hjulmand verfügt über 27 Jahre Erfahrung als Trainer und hat unter anderem 2012 die dänische Superliga für Nordsjælland gewonnen. Den größten Teil seiner Karriere verbrachte er in Dänemark, mit Ausnahme eines Jahres (2014/15) als Trainer von Mainz 05. Zuletzt führte er Dänemark zwischen 2020 und 2024 ins Halbfinale der Euro 2020.

"Ich habe Bayer 04 immer als einen sehr gut geführten, gut strukturierten und sehr ambitionierten Verein wahrgenommen. Dieser Eindruck hat sich in den letzten Tagen bestätigt", so Kasper Hjulmand. "Es ist eine Ehre, mit einem solchen Team betraut zu werden. Ich bin sehr motiviert von der Aufgabe, die Zukunft von Bayer 04 Leverkusen nach herausragenden Erfolgen der Vergangenheit sowohl mit bewährten als auch mit spannenden neuen Spielern zu gestalten."