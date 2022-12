Ehemaliger Creative Director von World of Warcraft kehrt zu Blizzard zurück

HQ

Chris Metzen wird oft als Vater von World of Warcraft angesehen. Er ist der ursprüngliche Designer und Synchronsprecher von Thrall und hat einige der Kernideen hinter der Struktur und Identität des Spiels gebildet. Während seiner 20 Jahre bei Blizzard von 1993 bis 2016 war er auch an der Produktion anderer Hit-Franchises wie Starcraft und Diablo beteiligt.

Jetzt kehrt Metzsen dorthin zurück, wo alles begann. Er wird nicht nur als Creative Advisor an World of Warcraft arbeiten, sondern auch an der kontinuierlichen Erweiterung des Warcraft-Universums über andere Spiele und Medien hinweg beteiligt sein.

Auf Twitter schreibt Blizzard's John Hight folgendes zu Metzens Rückkehr: