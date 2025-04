Ehemaliger Concord-Entwickler verteidigt Marathon

HQ

Am Wochenende hat Bungie uns Spieler endlich eingeladen, einen genaueren Blick auf Marathon zu werfen, ihren kommenden Blockbuster, der einige frische neue Sichtweisen auf das PvPvE-Genre verspricht. Aber die Show hat kaum die Welt in Brand gesetzt und es wurde viel Kritik an das Spiel, Bungie und Sony geübt, weil sie an ihrem GAAS-Projekt festhalten. Einige sind sogar so weit gegangen, Marathon Concord 2.0 zu nennen.

Aber nicht jeder ist negativ, und einer von denen, die jetzt zu Bungie und Marathon Verteidigung kommen, ist der Entwickler "MrSpug", der zuvor am gescheiterten Concord gearbeitet hat.

"Ich lobe sie dafür, dass sie ein Risiko eingegangen sind und etwas Ungewöhnliches ausprobiert haben, das weder bewiesen noch garantiert erfolgreich ist. Es braucht viel Mut"

Er drückte seine Frustration darüber aus, dass die Spieler Marathon vorverurteilen, bevor es überhaupt veröffentlicht wird, und sie hatten die Möglichkeit, es zu spielen.

"Dieses Spiel als gescheitert zu bezeichnen, bevor es überhaupt veröffentlicht wurde, ist für mich verrückt"

MrSpug wies auch darauf hin, dass es Mut erfordert, etwas Neues und Unerprobtes auszuprobieren, und dass es unfair ist, Marathon auf diese Weise zu verurteilen. Er betonte auch, dass Marathon anders ist als Concord und dass Bungie die Möglichkeit verdient, sein eigenes Ding zu machen.

Stimmen Sie dem zu, was der Concord-Entwickler sagt? Beurteilen die Leute Marathon zu schnell?