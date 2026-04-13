Ehemaliger CIA-Chef fordert Trumps Absetzung gemäß dem 25. Verfassungszusatz: "Das wurde mit ihm im Sinn geschrieben"

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Der ehemalige CIA-Direktor John Brennan hat die Absetzung von Donald Trump aus dem Amt gefordert und argumentiert, dass der 25. Zusatzartikel der US-Verfassung effektiv "mit ihm im Sinn geschrieben" wurde.

In einem Fernsehinterview sagte Brennan, Trumps jüngste Drohungen gegenüber Iran (einschließlich Äußerungen, die auf die Zerstörung ihrer gesamten Zivilisation hindeuten) zeigen, dass der Präsident "eindeutig durchgeknallt" und ungeeignet sei, als Oberbefehlshaber zu dienen. Er warnte, dass eine solche Rhetorik angesichts der militärischen Macht, die dem Präsidenten zur Verfügung steht, einschließlich nuklearer Fähigkeiten, ein ernstes Risiko darstelle.

Brennans Äußerungen kommen vor dem Hintergrund wachsender Kritik an Trumps Umgang mit dem Iran-Konflikt, insbesondere nach dem Scheitern der jüngsten Verhandlungen und der Eskalation der militärischen Spannungen. Mehr als 70 demokratische Abgeordnete sollen Berichten zufolge den 25. Verfassungszusatz geltend gemacht haben, der es dem Vizepräsidenten und dem Kabinett erlaubt, einen Präsidenten abzusetzen, der als nicht mehr in seiner Pflicht gelten kann.

Allerdings bleibt ein solcher Schritt höchst unwahrscheinlich. Trump genießt weiterhin starke Unterstützung von seiner Regierung, darunter auch von Vizepräsident JD Vance, was die politische Schwelle für die Absetzung erschwert.