Ehemaliger Blizzard-Chef glaubt nicht, dass Konsolen aussterben werden

Der ehemalige Chef von Blizzard, Mike Ybarra glaubt immer noch fest an die Zukunft der Konsolen.

Gleichzeitig machte er einen Seitenhieb auf Microsoft und sagte, dass diejenigen, die den Konsolenkrieg verlieren, gerne das falsche Narrativ verbreiten, dass der Konsolenmarkt auf der Kippe steht. Interessanterweise verließ Ybarra Blizzard Anfang des Jahres, nachdem der Kauf von Activision durch Microsoft durchgegangen war.

Bevor er zu Blizzard kam, arbeitete er über 20 Jahre lang für Microsoft und insbesondere für Xbox, so dass das, was er sagt, offensichtlich viel Gewicht hat, da er viel Einblick in die Branche hat.

Es ist kaum ein Geheimnis, dass Xbox Series X/S nicht so gut abschneidet wie die PlayStation 5 und die Nintendo Switch. Wir wissen jedoch nicht genau, wie weit Xbox zurückliegt, da Microsoft aufgehört hat, Verkaufszahlen für die Einheiten zu melden.

Was denkst du über die Zukunft der Konsolen?