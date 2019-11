Ehemaliger Bioware-Manager äußert sich zu Schwierigkeiten, die die Frostbite-Engine verursacht

Vor einigen Jahren entschied EA, dass all ihre Studios die Frostbite-Engine von DICE verwenden müssen, um ihre Spiele zu erstellen. Obwohl diese Entscheidung wahrscheinlich Geld gespart haben dürfte und auch zu hübschen, grafischen Technik-Präsentationen führte, ist es kein Geheimnis, dass diese Programmierumgebung für eine Vielzahl an Problemen im Portfolio von EA verantwortlich ist. Die Grafik-Engine mag leistungsfähig sein, ist aber offensichtlich nicht überall zu gebrauchen und muss gleichzeitig wohl extrem umständlich konzipiert sein.

Aaryn Flynn, ehemals General Manager bei Bioware, sprach mit GamesIndustry.biz über seine Zeit bei Electronic Arts und vergleicht die Arbeit an der Frostbite-Software mit dem Feintuning eines Formel-1-Autos.

"Wir sind auf eine Engine namens Frostbite umgestiegen, [...] eine EA-interne Technologie. Sehr leistungsstark, schnell, schön und speziell für einige wirklich coole Dinge gebaut. Aber sie ist auch äußerst heikel und erfordert eine riesige Crew. [Um diese] unglaublichen, beeindruckenden technischen Höchstleistungen [zu erzielen], braucht man eine riesige Mannschaft an Personal, um sie zu pflegen und die optimale Leistung zu erzielen. Und das ist wirklich die Metapher für zumindest die frühesten Tage von Frostbite: [...] Man kann erstaunliche Dinge damit anstellen, in einigen Elementen sehr schnell vorgehen, aber es ist sehr heikel und sehr schwer zu handhaben."

"Es wurde immer schwieriger, den Inhalt zu erstellen, den die Leute wollten. Es war immer schwieriger, diesen Inhalt durch die Pipelines zu bewegen [...]. Und obwohl wir mehr Leute hatten - wir hatten mehr Teams und viele Entwickler - verlangsamte sich die Geschwindigkeit, mit der wir diese Erfahrungen aufbauen und herstellen konnten."

Die Probleme mit Frostbite sind auch einer der Gründe, warum es Bioware aktuell so schlecht geht. Mass Effect: Andromeda hat seine technischen Unzulänglichkeiten offen gezeigt, auch Anthem wurde aufgrund seiner Verfassung von der Öffentlichkeit zerrissen. Beide Spiele haben auch abgesehen von ihrer Technik ihre Probleme, doch die Engine wird die Entwicklung für das Team schwieriger gestaltet haben, als es vielleicht notwendig war. Dass EA mit Star Wars Jedi: Fallen Order die Unreal Engine nutzte, sieht man zwar, doch das Game kam bei den Spielern deutlich besser an. Ob sich der Publisher bei ihrer Frostbite-Richtlinie in Zukunft öffnen wird, ist ungewiss - wir würden es uns jedenfalls wünschen.