Ehemaliger Bioware-Hersteller erklärt, warum Anthem fehlgeschlagen ist

Als Anthem vor sechs Jahren auf den Markt kam, hatte es himmelhohe Ambitionen. Aber das Spiel, das das nächste große Ding von EA und BioWare sein sollte, blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Nach Jahren des Tretens wird Anthem Anfang nächsten Jahres endgültig geschlossen. Heute ist es nur noch eine Fußnote in der Spielegeschichte - eine chaotische, turbulente Geschichte dessen, was hätte sein können - eine Geschichte, die jetzt (fast) vollständig vom ehemaligen Executive Producer des Spiels, Mark Darrah, in einem langen YouTube-Video erzählt wird.

Darrah erklärt, dass Casey Hudson, eine der treibenden Kräfte hinter Mass Effect, Anthem nicht nur als neues Spiel angepriesen hat, sondern als eine völlig neue Vision für das Studio. Ziel war es, das für BioWare typische Storytelling mit einem Live-Service-Modell zu kombinieren - im Wesentlichen eine eigene Version von FIFA, zumindest was das Umsatzpotenzial angeht.

Laut Darrah war ein Großteil von Hudsons ursprünglicher Vision verschwunden, als das Spiel veröffentlicht wurde, aber der mutige Pitch hatte dem Projekt Schwung verliehen und die ersten Teammitglieder waren sehr enthusiastisch. Er beschreibt ein frühes Präsentationsvideo, in dem BioWare so dargestellt wurde, als müsse es sich ändern, um zu überleben - eine Botschaft, die von oben zu kommen scheint und die Führungsrolle von EA widerspiegelt.

Die Probleme begannen, als Hudson das Studio mitten in der Entwicklung verließ. Niemand, der im Team übrig blieb, verstand wirklich, was "die Zukunft des Geschichtenerzählens" bedeutete, und ohne klare Führung verlor Anthem seine Identität. Darrah schlug vor, das Spiel zu verschieben und Dragon Age 4 zu priorisieren, aber EA trieb die Veröffentlichung voran.

Das ist alles, was er in diesem ersten Teil erreicht hat, aber Darrah verspricht, seinen Bericht bald mit weiteren Einblicken fortzusetzen - und vielleicht mit konkreten Antworten darauf, wie eine so ehrgeizige Vision so schief gelaufen ist.