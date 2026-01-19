Ehemaliger Assassin's Creed-Franchise-Chef verklagt Ubisoft auf 1,3 Millionen Dollar

HQ

Ende letzten Jahres stellten wir fest, dass der ehemalige Assassin's Creed-Franchise-Chef Marc-Alexis Côté Ubisoft verlassen hatte. Dies war laut Côté selbst keine gemeinsame Entscheidung, und falls Sie weitere Beweise dafür benötigen, verklagt er seinen ehemaligen Arbeitgeber nicht auf 1,3 Millionen CAD (knapp unter einer Million USD).

Wie von Radio-Canada berichtet und von PC Gamer entdeckt, beinhaltet Côtés Klage zwei Jahresgehälter sowie eine hohe Summe für moralischen Schadenersatz. Es wird angenommen, dass Côtés "Einfluss" eingebrochen wäre, wenn er die vorgeschlagene Position bei Vantage Studios übernommen hätte, dem neuen Unternehmen, das künftig alle großen Ubisoft-Franchises übernehmen wird.

Côté erwog die Rolle bei Vantage, bei der er als Produktionsleiter und an den Leiter der Franchise berichtet hätte, eine Degradierung, die seiner Meinung nach zu einer konstruktiven Entlassung führte. Im Grunde sind das die Arbeitsbedingungen, in denen die Arbeitsbedingungen so schlecht werden, dass ein Mitarbeiter kaum eine andere Wahl hat, als zu kündigen.

Côté hofft außerdem, dass das Gericht seine Wettbewerbsverbotsklausel aufheben kann, die es ihm ermöglichen würde, von anderen Unternehmen der Glücksspielbranche eingestellt zu werden. Er hat sich noch nicht zu dem Fall geäußert, und seine Anwältin Catherine Asselin Jobin schrieb per E-Mail Folgendes: "Herr Côté hofft auf eine ausgehandelte, schnelle und zufriedenstellende Lösung der Lage."