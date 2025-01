Ehemaliger American-Football-Spieler Tiger Bech bei Anschlag in New Orleans getötet

HQ

Bei dem verheerenden LKW-Anschlag in New Orleans während der Silvesterfeierlichkeiten kamen 15 Menschen ums Leben und über dreißig Menschen wurden verletzt. Der Lkw überfuhr mehrere Menschen in der beliebten Bourbon Street in der Stadt Louisiana.

Unter den Opfern war auch Tiger Bech, ein 28-jähriger ehemaliger American-Football-Spieler. Er spielte als Receiver an der Princeton University und verzeichnete in drei Saisons von 2016 bis 2018 53 Catches für 825 Yards und drei Touchdowns.

Tiger verfolgte keine Karriere im Football, aber sein jüngerer Bruder Jack tat es. Jack Bech spielt derzeit in der amerikanischen College-Football-Mannschaft TCU Horned Frogs. In X beklagte er den Tod seines Bruders: "Du hast mich jeden Tag inspiriert, jetzt kannst du in jedem Moment bei mir sein. Ich habe dieses Familien-T, keine Sorge. Das ist für uns."

Tigers ehemaliger Trainer in Princeton, Charles W. Caldwell, sagte: "Er war in jeder Hinsicht ein 'Tiger', ein wilder Wettkämpfer mit unendlicher Energie, ein geliebter Teamkollege und ein fürsorglicher Freund. In unserem letzten Gespräch ging es darum, wie stolz ich auf das Wachstum war, das er während seiner Zeit in Princeton gezeigt hat, und auf den Erfolg, den er nach seinem Abschluss hatte. Meine Liebe gilt der gesamten Familie Bech."