Ehemalige Ubisoft-Entwickler äußern sich zum abgesagten Splinter Cell-Projekt

Viele von uns wünschen sich schon seit geraumer Zeit ein neues Splinter Cell Spiel. Und laut einigen ehemaligen Ubisoft-Mitarbeitern gab es vor ein paar Jahren ein Projekt, das sich in etwas wirklich Erstaunliches hätte verwandeln können. Zumindest bis das Unternehmen beschloss, den Stecker zu ziehen und seine Ressourcen anderweitig zu konzentrieren. In einem Interview mit Bloomberg verrät Nick Herman, dass er und ein paar andere Kollegen bereits 2017 an einem Spiel von Sam Fisher gearbeitet haben.

Herman beschreibt es als "äußerst vielversprechend" und sagt, dass das Team überzeugt war, etwas wirklich Großartiges in Arbeit zu haben. Doch die Freude währte nur kurz, denn Ubisoft beschloss, das ganze Projekt zu verschrotten und nach nur wenigen Monaten still und leise unter den Teppich zu kehren. Herman sagte gegenüber Bloomberg:

"Ich war so aufgeregt, ein Teil davon zu sein und dabei zu helfen, es wiederzubeleben, denn es war schon eine Weile inaktiv. Und wir dachten, wir könnten eine großartige Geschichte erzählen und etwas machen, das die Fans lieben würden. Es war aufregend, in den ersten sechs Monaten zur Arbeit zu gehen, weil wir dachten, dass wir etwas wirklich Großartiges machen können. Und dann merkst du, dass all die Dinge, die dir wichtig sind, sie nicht mehr haben. Das ist in Spielen üblich."

Als schließlich klar wurde, dass Ubisoft nicht die Absicht hatte, die Entwicklung vorantreiben zu lassen, entschieden sich Herman, Shorette und Lenart, das Studio zu verlassen und stattdessen ihr eigenes Studio zu gründen.

Sehnen Sie sich nach einer neuen Splitterzelle?