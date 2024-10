Ehemalige Mitarbeiter von Disco Elysium schließen sich zu einem neuen Studio zusammen

HQ

Viele von euch erinnern sich wahrscheinlich an den Rechtsstreit, der bei ZA/UM stattfand, einer Studiokooperative, die das hervorragende Disco Elysium produzierte. Streitigkeiten über die Ausrichtung des Studios und die Rechte an Disco Elysium (und seiner Fortsetzung) führten dazu, dass die wichtigsten kreativen Köpfe das Studio verließen, während die Fortsetzung abgesagt wurde. Aber das ist vielleicht noch nicht das Ende der Formel, die von diesen Talenten geschaffen wurde.

Diese ehemaligen Mitarbeiter haben sich nun zusammengetan, um ein neues unabhängiges Studio namens Longdue zu gründen, das den gleichen Geist bewahren will, um erzählerische CRPGs wie das bereits erwähnte Disco Elysium zu schaffen.

Im Moment hat Longdue nur etwa ein Dutzend Mitarbeiter, ebenfalls von Bungie, Rockstar und Brave At Night, und sie arbeiten an einem Konzept, das sie ein "psychogeografisches" RPG nennen, das "das empfindliche Zusammenspiel zwischen dem Bewussten und dem Unterbewusstsein, dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren erforscht. In einer Welt, in der Entscheidungen die Psyche des Charakters und seine Umgebung beeinflussen, werden die Spieler durch eine sich ständig verändernde Landschaft navigieren, die von internen und externen Kräften geformt wird." Im Moment haben wir keine weiteren Details über das Projekt oder in welchem Stadium es sich befindet, aber sie sagen, dass es als spiritueller Nachfolger von Disco Elysium angesehen wird.

"Bei Longdue lassen wir uns von Jahrzehnten klassischer RPGs inspirieren, von Ultima und Wizardry über Fallout und Planescape bis hin zum zu Recht geliebten Disco Elysium", sagt Narrative Director Grant Roberts. "Wir freuen uns, dieses Vermächtnis mit einem weiteren psychologischen RPG fortzusetzen, bei dem das Zusammenspiel zwischen inneren Welten und äußeren Landschaften das schlagende Herz des Erlebnisses ist. Wir bauen ein Weltklasse-Team für ein Weltklasse-Spiel auf, das eine Weltklasse-Geschichte erzählen wird, und wir können es kaum erwarten, euch mehr zu zeigen."