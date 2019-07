Ehemalige Entwickler von Machine Games bilden Bad Yolk

Die beiden Spieleentwickler Michael Paixao und Joel Johnsson, die zuvor für das Wolfenstein-Studio Machine Games gearbeitet haben, gaben diese Woche die Gründung eines brandneuen Studios namens Bad Yolk bekannt. Mit diesem "zukunftsorientierten" Vorhaben hoffen die beiden Männer, weitere Talente aus der Spielebranche für sich gewinnen zu können. Konkret bieten sie eine "gesunde und glückliche Work-Life-Balance" und die Möglichkeit an, an einigen der "besten, kreativsten und technisch überlegensten Spiele" zu arbeiten - so steht das jedenfalls in der Pressemitteilung. Das Team soll bereits aus zehn erfahrenen Entwicklern bestehen, die zusammengerechnet über 90 Jahre an Erfahrung mitbringen. Titel wie Eve Online und Gears of War wurden als Referenz genannt, die Mannschaft weiß demnach, wie der Hase läuft.

"Nachdem wir jahrelang mit einigen äußerst talentierten Leuten an wirklich großartigen Projekten gearbeitet hatten, hielten wir es für an der Zeit uns selbstständig zu machen, um eine neue Art von Studio zu schaffen", schreibt Paixao. "Natürlich sollen Videospiele von hoher Qualität Spaß machen, aber es sollte auch [glücklich] machen, daran zu arbeiten [und wir glauben], dass Kreativität in einem gesunden und ausgewogenen Arbeitsumfeld gefördert wird - was eine zentrale Säule unserer Unternehmensstruktur und [-Identität] darstellt."

In den letzten Jahren sind Berichte über negative Arbeitsumgebungen in der Spielebranche häufiger ans Licht gekommen. Machine Games räumte zwar Missstände ein, gelobte aber gleichzeitig Besserung, was nicht unbedingt geklappt zu haben scheint, wenn sich zwei erfahrene Mitglieder aus dem Team verabschieden, um etwas Eigenes zu schaffen. Ob Bad Yolk wettbewerbsfähige Spiele in einem gesunden Arbeitsumfeld schaffen kann?