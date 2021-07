Ehemalige englische Fußballspielerin Alex Scott wird zur Kommentatorin von FIFA 22 ernannt

EA bestätigte diese Woche, dass die ehemalige englische Fußballspielerin Alex Scott zur FIFA zurückkehren wird, jedoch nicht auf die gleiche Weise, wie es zuvor der Fall war. Die 36-jährige Sportlerin wird in FIFA 22 als Kommentatorin fungieren, nachdem sie sowohl in FIFA 16 als auch in FIFA 17 als Spielerin auftrat. Scott wird die erste englischsprachige Frau sein, die man in der Serie hören wird.

"Das ist ein großer Moment für FIFA, für den Fußball und für Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt", meint Alex Scott in der offiziellen Pressemitteilung. "Die Repräsentation ist entscheidend und die Einbeziehung einer englischsprachigen FIFA-Kommentatorin ist bahnbrechend. Die Auswirkungen, die das haben wird, sind einfach stratosphärisch. Es ist ein großer Moment für mich persönlich und beruflich. Es ist eine Ehre, Teil der FIFA-Gaming-Institution zu sein, zusammen mit einigen meiner brillanten Moderatorenkollegen. Obwohl ich die erste englischsprachige, weibliche Moderatorin bin, die in FIFA zu sehen sein wird, werde ich sicherlich nicht die Letzte sein. Ich weiß, dass das nur der Beginn einer stärkeren weiblichen Fußballrepräsentation von EA Sports und der Fußballgemeinschaft als Ganzes ist."

David Jackson, Marken-Manager von EA Sports, fügte dem hinzu: „Alex ist eine inspirierende Stimme in der Welt des Fußballs, da sie ihr Talent vom Spielfeld bis ins Studio weiterentwickeln konnte. Authentizität und Immersion sind der Kern dessen, was FIFA so besonders macht. Daher freuen wir uns sehr, Alex' Erfahrung und Einblicke in FIFA 22 als Teil unseres englischsprachigen Kommentarteams einzubringen."

Mehr Eindrücke vom kommenden FIFA 22 verrät euch unser FIFA-Experte Ricardo C. Esteves in seiner umfangreichen Vorschau.