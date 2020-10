Ehemalige Blizzard-Leute gründen neues Studio, um wieder RTS-Spiele entwickeln zu können

Blizzard feiert immer noch große Erfolge, doch die goldenen Tage liegen längst hinter dem Studio, vor allem seit sie sich mit Activision zusammengetan haben. In letzter Zeit ist es zum Volkssport der Angestellten geworden, das Unternehmen zu verlassen, um sich eigenen Projekten widmen zu können. Erst vor kurzem haben eine ganze Reihe von Veteranen unter Führung von Mike Morhaime das Studio Dreamhaven gegründet, kurze Zeit später stellt sich ein Team namens Frost Giant Studios vor.

Gamesindustry.biz schreibt, dass das Studio von Tim Morten und Tim Campbell gegründet wurde. Morten war Produktionsleiter bei Starcraft II: Legacy of the Void, Campbell spielte als Lead Designer eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Warcraft III: The Frozen Throne. Die beiden Männer konnten für ihre zukünftigen Unterfangen bereits Investitionen in Höhe von 4,7 Millionen US-Dollar sammeln, um Echtzeitstrategiespiele im Mainstream-Publikum wieder beliebt zu machen. Das konnten sie unter der Flagge von Activision nämlich nicht durchboxen...