Ehemalige Bioware-Entwickler wollen Rollenspiel in Sci-Fi-Welten erstellen

Vergangenen Monat haben die beiden Entwickler James Ohlen und Chad Robertson beschlossen, sich zusammenzuschließen, um ein neues Studio zu gründen: Archetype Entertainment. Auf der offiziellen Webseite erfahren wir nicht viel, nur dass sie Rollenspiele im Science-Fiction-Universum erstellen wollen und sich dafür Unterstützung von Wizards of the Coast (Magic: The Gathering und Dungeons & Dragons) einholen. Robertson arbeitete zuvor an Anthem und Mass Effect: Andromeda, während Ohlen an Titeln, wie Star Wars: The Old Republic, Dragon Age: Origins und Baldur's Gate mitwirkte. Was ergibt sich aus der Kombination der Fähigkeiten beider Männer? Unten seht ihr einige Konzeptwerke, die auf nichts Bestimmtes hindeuten.