Ehemalige BioWare- und Epic-Entwickler haben sich zusammengetan, um ein Fantasy-Action-RPG zu entwickeln Cloudheim

Veteranen von Studios wie EA, BioWare, Epic Games, Disney und anderen haben sich zusammengetan, um Noodle Cat Games zu gründen und uns Cloudheim vorzustellen, ein neues Koop-Action-Survival-RPG, das viele Schlagworte zu einem lustigen und farbenfrohen Abenteuer kombiniert.

Cloudheim betrittst du und bis zu drei deiner Freunde eine zerstörbare Welt mit physikbasierten Kämpfen, wodurch deine Magie mehr Schaden anrichten kann, wenn du die Vorteile des Spiels ausnutzt.

"Unser Kern-Gameplay begann mit einer einfachen Frage - was wäre, wenn wir die Jonglage aus Kampfspielen nehmen und sie zur Kampfgrundlage in einem Koop-Action-RPG machen? ", sagte David Hunt, Gründer und CEO von Noodle Cat Games, in einer Pressemitteilung. "Mische eine gespenstisch schöne Welt, eine chaotische Symphonie aus Physik-Kombos und Basisanpassungen hinein - das ist Cloudheim. Wir können es kaum erwarten, das kreative Kampf-Gameplay zu sehen, das die Spieler entdecken und mit ihren Freunden teilen."

Du kämpfst nicht nur gegen die Kreaturen, denen du begegnest, sondern kannst dich auch mit anderen anfreunden, Rätsel lösen und Handwerksmaterialien finden, die du gegen die riesige fliegende Schildkröte verwenden kannst, die als Drehscheibe des Spiels fungiert.

Cloudheim soll im 3. Quartal 2025 für PC, Xbox Series X/S und PS5 erscheinen.