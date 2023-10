Ehemalige BioWare-Mitarbeiter verklagen Studio vor kanadischem Gericht, weil es ihnen Abfindungszahlungen verweigert hat

HQ

Die meisten Leute sind sich einig, dass BioWare, das lange Zeit als eines der besten RPG-Studios galt, nicht mehr das ist, was es einmal war. Das Selbstvertrauen der Spieler wurde durch das Scheitern ihrer letzten großen Projekte Mass Effect: Andromeda und vor allem Anthem erschüttert. Derzeit arbeiten sie an Dragon Age: Dreadwolf und Mass Effect 4, mit denen sie hoffen, etwas von ihrem Ruhm zurückzugewinnen.

In der Unternehmenskultur sieht es jedoch anscheinend nicht gut aus... Ein Tweet auf X von Jon Renish, dem ehemaligen CTO von BioWare, berichtet, dass 50 Mitarbeiter des in Edmonton, Kanada, ansässigen Studios im vergangenen August entlassen wurden und keine Abfindung erhielten (vermutlich war Renish laut seinem LinkedIn-Profil einer von ihnen). Einige seiner ehemaligen Kollegen, die ebenfalls entlassen wurden, arbeiteten seit mehr als 16 Jahren im Studio und hatten in der Vergangenheit hinter den Erfolgen von Mass Effect und Dragon Age gestanden (und am kommenden Dreadwolf gearbeitet). Laut Renish haben diese Arbeiter nicht nur keine finanzielle Entschädigung erhalten, sondern auch keine vereinbarten Leistungen (wie z. B. Krankenversicherung), und sie können nicht einmal in ihren Portfolios hinzufügen, dass sie an Dreadwolf gearbeitet haben. Der Fall ist eskaliert und sie haben sich zusammengetan, um die Situation, die nach kanadischem Recht illegal ist, vor Gericht zu bringen.

Dies ist nur ein weiterer Beweis für den Abbau und die Fragilität der Arbeitsplätze in den großen Unternehmen des Sektors, die wir im Laufe des Jahres 2023 gesehen haben. Epic Games, 343 Industries und sogar Naughty Dog haben Personal abgebaut, und mehrere Studios mussten sogar schließen.