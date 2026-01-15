Ehemalige Atlus-Entwickler präsentieren später in diesem Monat ein neues "Schul-RPG"

HQ

Wir erwarten, dass es ein sehr großes Jahr für die Persona -Reihe wird, während der Entwickler Atlus sich darauf vorbereitet, das 30-jährige Jubiläum der beliebten JRPG-Reihe zu feiern. Aber offensichtlich sollten sich Fans von Persona auf diese Front noch mehr vorbereiten, denn es wurde nun bekanntgegeben, dass das nächste Projekt von Compile Heart – einem Studio, bestehend aus mehreren ehemaligen Atlus Entwicklern, darunter Mitbegründer und Mitbegründer der Persona Serie, Kouji Okada – in ein paar Wochen der Welt vorgestellt wird.

Dies wurde durch den Start einer neuen Website, die diesem kommenden Spiel gewidmet ist, bestätigt. Wir haben noch nicht viel Anhaltspunkte zu offiziellen Informationen, aber die Leute bei Gematsu haben einen Großteil der japanischen Seite übersetzt, was bedeutet, dass wir einige verlockende Details zu teilen haben.

Zum einen soll dieses kommende Projekt als "Schul-RPG" beschrieben werden, was darauf hindeutet, dass es einen Persona -ähnlichen Flair haben wird. Darüber hinaus soll Okada das Projekt als "letzte Botschaft an die nächste Generation " angeteasert haben. Die Seite bestätigt dann auch, wer am Spiel arbeitet, wobei Okada als Projektproduzent tätig ist, während derPersona erfahrene Tadashi Satomi die Szenarien übernimmt,Megami Tensei der erfahrene Tsukasa Masuko der Tonkomponist. und schließlich übernimmt Ilya Kuvshinov das Charakterdesign.

Die offizielle Enthüllung dieses Projekts ist für den 29. Januar geplant, also in genau zwei Wochen.