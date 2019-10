EGX Berlin: Sony bringt Tournament-Area und Playstation Now in die Hauptstadt

Sony besucht Anfang November die EGX in Berlin und plant zwei große Bereiche für die Messebesucher. Vordergründig geht es ihnen um die Präsentation von Playstation Now, dem Sony-eigenen Games-Streaming-Dienst, mit denen Nutzer auf PC und PS4 auf über 650 Playstation-Titel der letzten drei Generationen zugreifen können. Der zweite Bereich dreht sich um das Thema eSports, denn dort werden kompetitive PS4-Titel zur Verfügung stehen, an denen ihr euer Können unter Beweis stellen könnt. Alle aufgelisteten Spiele werden zur EGX Berlin bereits erhältlich sein, dafür stehen laut Sony wohl einige eSports-Größen bereit, die euch hilfreiche Tipps vermitteln.