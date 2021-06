Ego-Shooter Lemnis Gate verwickelt Teamkämpfe im August in Zeitschleifen

Ratloop Games präsentierte auf der PC Gaming Show Sonntagnacht ihren Taktik-Shooter Lemnis Gate. Die Besonderheit dieses Actionspiels sind die kurzen Spielrunden von nur 25 Sekunden Länge, die Spieler mehrmals nacheinander erleben. Die Aktionen aller Teilnehmer werden aufgezeichnet und in späteren Runden abgespielt. Man muss in diesem Spiel also nicht nur auf die vergangenen Aktionen der Rivalen achten, sondern auch gleichzeitig die Gegenwart im Auge behalten. Am 3. August wird Lemnis Gate auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series veröffentlicht werden.