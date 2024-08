eFootball wird mit Version 4.0.0 die jährliche Nummerierung im Namen weglassen.

HQ

Die Fußballsporttitel bereiten sich auf den Start einer neuen Saison vor. Die kommende Saison wird eine interessante Saison, da UFL als dritter großer Akteur allein in der EA Sports FC- und eFootball-Serie hinzukommt, und es sieht so aus, als ob es auch für letzteres einige große Änderungen geben wird.

Konami hat angekündigt, dass es Mitte September ein letztes Inhaltsupdate für das aktuelle eFootball 2024 geben wird, und dass das Spiel danach einfach in "eFootball" umbenannt wird, wodurch der jährliche Name wegfällt. Mit Version 4.0.0 kündigt eFootball an, Änderungen an der Auf- und Abstiegstabelle für die nationalen Ligen sowie Aktualisierungen des Transfermarktes zu aktualisieren.

Wird diese Namensänderung eine neue Ära für den eFootball einläuten?