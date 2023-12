eFootball Version 3.2: Alle Details

HQ

Da echter Fußball den letzten Teil der ersten Runde in den großen Ligen erreicht, tritt Konami auch in eine neue Phase voller neuer Funktionen und Inhalte für eFootball 2024 ein, wobei Saison 2 jetzt in vollem Gange ist. Der Fußballtitel wird am kommenden Donnerstag, den 7. Dezember, auf Version 3.2.0 aktualisiert, und Gamereactor konnte an einer preview-Sitzung teilnehmen, die von Kommunikationschef Hal Sparke und dem Direktor der Datenerfassung Klaus Ganer moderiert wurde, um alle Details zu erfahren.

Neuer "Meine Liga"-Modus in eFootball: Eine Saison mit deinem Dream Team

Die wichtigste Neuerung ist die Hinzufügung des My League-Modus, einer neuen Möglichkeit, 36 oder 38 Matches zu spielen, als wäre es eine normale Liga, aber mit dem Dream Team, das im Spiel erstellt wurde.

Um nicht zu viele starke Mannschaften aneinanderzureihen, organisiert die KI den Kalender so, dass alle fünf Spiele ein starker Verein auftaucht. Der Kalender wird das Wetter der Jahreszeiten im Spiel widerspiegeln und es wird neue Zwischensequenzen geben, die die Spiele begleiten. Es wird keine Begrenzung geben, wie oft ihr diesen neuen Modus spielen könnt, aber während der Fragerunde weigerte sich Konami auch, die möglichen Belohnungen zu definieren, die es zu diesem Zeitpunkt vergeben wird.

Im Koop-Modus mit Fremden spielen, um ein 3v3-Team zu bilden

Die erste Station der Präsentation war jedoch der Koop-Modus. Konami räumte ein, dass sich der Koop-Modus, wie er seit Jahren im kompetitiven Umfeld zu sehen ist, als "großer Erfolg" für das Spiel erweist, das "genießt, wie die Community es annimmt". Um den Koop-Modus zu verbessern, wird EF 3.2.0 einenthalten, so dass Benutzer sich mit Fremden zusammenschließen können, um einfach ein Team aus drei Spielern zu bilden. Dieses Matchmaking findet in den Online-Spielräumen statt.

Während des Matchmakings können sie sich auch über Emojis ausdrücken und kommunizieren.

Das neue Login-Penalty-Minispiel erinnert an das Beste aus PES

Im echten Pro Evolution Soccer-Stil wird eFootball 2024 v3.2 auch ein Minispiel während der Anmeldezeit hinzufügen. Durch den Zugriff auf die Online-Server können die Benutzer einmal am Tag eine Elfmeter-Aktivität ausprobieren, um Felder zu verdienen, die die Qualität der angebotenen Belohnungen bestimmen. Nur der Spieler, der den Kick schießt, verdient ein einzelnes Feld, und je mehr Tore du schießt, desto besser sind die Belohnungen. Es wird GP, EF-Punkte und sogar Big Time Cards für das Dream Team geben, und als Beispiel haben wir Ronaldinho gesehen. Schaffst du es, 31 Elfmeter in Folge zu schießen?

Eine fairere eFootball-Liga: Du spielst nur mit ähnlichen Levels

Die Matchmaking-Optimierungen betreffen nicht nur die Räume, in denen 3v3-Matches eingerichtet werden können. Die Teilnehmer des eFootball-Liga-Modus müssen sich nun faireren Spielen stellen, da die möglichen Gegner in Stufen oder Divisionen eingeteilt werden. Zum Beispiel bekommst du keinen Gegner der Stufe 2, wenn du auf Stufe 7 bist:

eFootball League Ladders



Fortgeschrittene: Stufen 1-3



Mittelstufe: Stufen 4-6



Anfänger: Level 7-9



Tutorial: Level 10



In Bezug auf mögliche Verzögerungen oder Verbindungsprobleme aufgrund der WLAN-Qualität oder der Entfernung zwischen den Regionen sagte Ganer gegenüber Gamereactor, dass diese Match-Ups vorerst "rein skillbasiert" sind und andere Filter später folgen.

Neuer Wettkampfmodus: eFootball Championship Club Event

Wo sind die Meisterliga und der Bearbeitungsmodus?

Die heutige Präsentation konzentrierte sich auf die neuen Features, die ab Donnerstag mit Patch 3.2.0 kommen, aber in den Fragen und Antworten wollten wir die beiden Bedenken ansprechen, auf denen die Community besteht und die Teil der ursprünglichen Roadmap waren: die Meisterliga und der Bearbeitungsmodus. Sparke sagte gegenüber Gamereactor, dass "es nicht an uns ist, über andere Spielmodi zu spekulieren. eFootball hat das Spiel für uns auf allen Ebenen verändert, wir sind von PES und seinem jährlichen Modell zu Free-to-Play übergegangen. Wir versuchen, eine Plattform zu schaffen, die zugänglich ist. Meine Liga wird wirklich einzigartig sein und wir freuen uns sehr darauf. Trotzdem werden sie an allem anderen "weiterarbeiten".

Es sollte daran erinnert werden, dass das Spiel selbst bereits eine Vorschau auf andere neue Funktionen bietet, die mit dem Update 3.2 kommen, wie z. B. PvP-Koop-Events, die Erneuerung von GP-Verträgen, die Möglichkeit, im Training mit dem Idealen Team zu üben oder Änderungen an der Anzahl der Torjubel, die nicht übersprungen werden können.