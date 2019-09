eFootball: Trailer zeigt die neue Master League in PES 2020

In einem neuen Video beschäftigt sich Konami mit der Master League im kommenden PES-Ableger eFootball PES 2020. Die größte Neuigkeit aus dem Spielmodus betreffen die Trainer selbst und die Pflichten, mit denen wir uns als Teammanager auseinandersetzen müssen. Im Trailer sehen wir ein neues Dialogsystem, eine Reihe teils interaktiver Zwischensequenzen, verschiedene Trainermodelle - einschließlich einiger Fußballlegenden -, realistischere Transfers und eine Menge Drama zwischen Trainern und Spielern. eFootball PES 2020 wird am 10. September für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht.

