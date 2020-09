eFootball PES 2021 - Season Update

You're watching Werben

Der September ist für Sportfans seit jeher ein besonderer Monat, denn im Herbst stehen üblicherweise die neuen Saisons ihrer jeweiligen Lieblingssimulationen an. Für Freunde von Pro Evolution Soccer ist das in diesem Jahr ein wenig anders, denn statt einem brandneuen Spiel bekommen sie ein Update vorgesetzt. Diese Entscheidung ist nicht nur der globalen Pandemie geschuldet, denn zumindest laut Konami sei der Aussetzer auch ein Teil ihrer eigenen Strategie. Sie wollen PES 2022 in einer brandneuen Engine mit frischen Spielmechaniken auf der nächsten Konsolen-Hardware zurückbringen und konzentrieren sich deshalb bereits jetzt darauf.

Um die Gründe für dafür besser verstehen zu können, lasst uns doch ein wenig das Franchise allgemein reflektieren: Vor 2000 kannten wir die Reihe unter dem Namen ISS, doch erst auf der PS2 wurde Pro Evolution Soccer zur einer der respektabelsten Sportsimulationen. Jahrelang war es für viele Spieler ein echter Pflichttitel, bis die Vorherrschaft der Marke 2007 mit der Veröffentlichung der PS3 ein jähes Ende fand.

EA Sports hat den Übergang zwischen den Konsolengenerationen perfekt gemeistert und blieb seitdem stets auf dem Thron. Konami brauchte ein paar Jahre um zu realisieren, dass der Kampf verloren war, obwohl PES weiterhin ein solides Spiel war und tolle Momente im digitalen Fußball schuf. Das Problem war, dass die Namen im Spiel nicht stimmten. Ein paar Jahre später, zum Start der achten Konsolengeneration im Jahr 2013, konnte der japanische Entwickler wieder aufholen, weil er die Hardware zunächst schlicht ignorierte.

Damals konzentrierte sich Konami ebenfalls auf die Version für die aktuelle Konsolengeneration und ließ sich mehr Zeit für den Übergang. Das Resultat war ein großartiges PES 2015. Natürlich hatte der Titel immer noch keine Namensrechte, was schon immer ein Problem des Franchise war. Doch das Spiel von 2014 zeigte den verlorenen Fans endlich, dass PES wieder zurück war und in Topform auftrumpfte.

Konamis Entscheidung, den Spielern ein fettes Upgrade für 30 Euro zu spendieren, basiert also auf einer Idee, die sich für sie schon einmal ausgezahlt hat. Es ist egal, ob die Spieler ein Jahr lang zu FIFA wechseln, denn Konami hat sich dazu entschieden, sich Zeit zu lassen und ihre Fußballsimulation vorerst nicht auf PS5 und Xbox Series zu veröffentlichen - das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Das bedeutet ein vermutlich besseres Spiel im nächsten Jahr und es ist auch gut für den Wettbewerb - dem dürften Spieler von NBA 2K und Madden NFL sicher zustimmen.

Lasst uns über das Gameplay sprechen

EFootball PES 2021: Saison Update ist genau das, wonach es klingt - ein großes Update für die Edition des Spiels aus dem letzten Jahr. Ehrlich gesagt war ich angenehm überrascht, wie sich das Spiel seitdem entwickelt hat, denn das Gameplay wurde in einem Jahr tatsächlich verbessert, besonders was den Angriff angeht. Ohne zu sehr davon abzuweichen, was PES zu dem macht, was es ist, erlaubte schon die Version aus dem letzten Jahr schnellere Übergänge im Sturm. Das gesteigerte Tempo zeigt sich nun noch einmal deutlicher.

Die Spieler fühlen sich schneller an, was das Feedback und die Bewegungen angeht und das wird allen Dribblern unter euch sicher gefallen. Der Ball bewegt sich flüssiger über das Feld und wir werden beim Passen besser unterstützt. Im letzten Spiel sind wichtige Pässe gerne ins Leere gegangen, was das Spiel realistischer, aber eben auch frustrierender werden ließ. Die leichteren Pässe sind angenehm, werden aber sicher nicht allen Spielern gefallen.

Die Veränderungen beim Angriff machen den Verteidigern die Arbeit nicht leichter und aggressives Pressing könnte sich als zu risikoreich erweisen. Aber zum Glück wurden auch die Fehler der KI ausgebügelt, besonders bei hohen Bällen. Die Verteidiger können sich jetzt auch mehr auf ihren Torhüter verlassen, was ein wiederkehrendes Problem der Serie war. Sie sind aufmerksamer als je zuvor, aber ich muss zugeben, dass ich nur die Besten eingesetzt habe (Neuer, Alisson, Ter Segen und meinen Liebling - Steve Mandanda).

Ein weiterer Punkt, über den sich die Community häufig beschwert hat, waren die Kollisionen der Spieler. In den circa 40 Spielen, die ich in den letzten Tagen gespielt habe, kam es zu weniger albernen Remplern, als noch in PES 2020 - besonders gegen richtig gute Spieler (ich spiele selten gegen die KI). Andere Elemente wurden nicht überarbeitet, wie etwa die Freistöße und Elfmeter - die spielen sich noch genauso wie vorher. Insgesamt wurde auch das Schussverhalten nicht weiter angepasst, was sich aber ohnehin schon sehr realistisch angefühlt hat.

Der gleiche Inhalt

Sucht in PES 2020 nicht nach neuen Spielmodi, das wäre vergeblich. Der für viele Spieler interessante Modus MyClub wurde mit den aktuellen Transfers erweitert, um die neuen Spielerwerte zu berücksichtigen - das Übliche eben. Die Master League bleibt ebenfalls bekannt, aber sie enthält alle Verbesserungen aus dem letzten Jahr. Und dann wären da noch die Spielvarianten „Werde zur Legende" und „Spieltag" (der wenig populäre Online-Modus aus dem letzten Jahr), die beide gleich geblieben sind.

Die Euro 2020 war im Juni ein kostenloses Update für PES 2020 und sie ist in dieser neuen Version ebenfalls enthalten, weil natürlich alle hoffen, dass der Wettbewerb im nächsten Sommer stattfindet. Es ist verständlicherweise auch etwas ganz Besonderes zu sehen, wie die eigene Nationalelf zum Europameister wird. Ansonsten fällt auf, dass auch die Menüs übernommen wurden. Im Vergleich zum Vorgänger wurde das Season-Update diesbezüglich immerhin aufpoliert.

Die Wertung

Mit diesem saisonalen Update bleibt eFootball PES 2021 eine solide und realistische Fußballsimulation. Wenn man es mit anderen Sportspielen vergleicht, hätte Konami es auch als brandneues Spiel verkaufen können, denn obwohl es an neuen Inhalten mangelt, gleicht das Gameplay diesen Punktabzug auf jeden Fall wieder aus. Die vielen kleineren Veränderungen helfen dem Titel ebenfalls dabei, relevant zu bleiben. Ich hoffe bei all dem nur, dass die Strategie für Konami aufgeht. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn wir etwas Auffälliges bemerken.

