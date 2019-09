eFootball PES 2020 im vollständigen Videotest

Konami hat diese Woche eFootball PES 2020 als neuesten Eintrag in seiner Pro-Evolution-Soccer-Reihe veröffentlicht und damit einige Dinge geändert. Der neue Name deutet den Fokus auf eSports bereits an, aus diesem Grund gibt es beispielsweise Community-Events im Match-Day-Modus und Änderungen, die sich auf euer MyClub-Team beziehen. Offline bietet das Game aber kaum nennenswerte Neuerungen, im Grunde ist das nur der alte Kram aus dem letzten Jahr. Auf dem Platz hat sich jedoch einiges getan und das konnte unseren Tester David wirklich überzeugen. Seine Meinungen zu eFootball PES 2020 bekommt ihr ab sofort im aktualisierten Test zu lesen, eine gekürzte Version findet ihr unten im Video.

