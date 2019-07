eFootball PES 2020 ergattert Exklusivrechte an brasilianischer Meisterschaft

Nach Juventus Turin und Bayern München dürfte es offensichtlich sein, dass Konami ihre jährliche Fußballsimulation PES mit großen Namen aufzupeppen versucht. Den Rivalen FIFA ärgert man mit solchen Exklusivdeals natürlich, Ende letzter Woche stellte der Entwickler eine weitere Partnerschaft vor: Die brasilianische Meisterschaft spielt ihr exklusiv in eFootball PES 2020.

Alle brasilianischen Spieler und 20 Mannschaften wurden einbezogen, einschließlich der beiden Profis Vasco da Gama und Atlético Mineiro, die die offiziellen Partner des Titels sein werden. Einige offizielle Stadien wurden ebenfalls digitalisiert, darunter der Allianz Parque und das Estádio São Januário. Die Vereinbarung umfasst auch die Einbeziehung der Serie B und ihrer 20 Mannschaften. Kurz gesagt, eFootball PES 2020 wird für Fans des brasilianischen Fußballs viele Inhalte bieten. Der Titel erscheint am 10. September für PC, PS4 und Xbox One, ab morgen dürft ihr mit 14 Mannschaften in die offizielle Demo durchstarten.