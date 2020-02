eFootball PES 2020: Data Pack 4 steht zum Download bereit, eigenes Gameplay zeigt Änderungen

Ende letzter Woche veröffentlichte der Arsenal-Mittelfeldspieler Mesut Özil auf Twitter einen Beitrag, in dem die Behandlung der uigurischen Muslime in China verurteilte....

Data Pack 3.0 für PES 2020 verfügbar

am 9. Dezember 2019 um 08:49 NEWS. Von Stefan Briesenick

Letzte Woche wurde das sogenannte Data Pack 3.0 in eFootball PES 2020 auf Xbox One, Playstation 4 und PC veröffentlicht. Weitere Änderungen sind auf diesem Weg in das...