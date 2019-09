eFootball PES 2020 bricht negativen Verkaufstrend

Der digitale Wandel ist eine Entwicklung, mit der viele Wirtschaftsbereiche zu kämpfen haben. Der Handel leidet seit Jahren unter der sinkenden Nachfrage physischer Speichermedien, die britischen Marktdaten belegen diesen Trend Woche für Woche. Eine Ausnahme im Gaming-Sektor schaffen üblicherweise die Switch-Spiele, die aber auch nur gegen die geringen Verkaufszahlen der Wii U antreten müssen.

Eine angenehme Überraschung sahen wir in der letzten Woche in Form von eFootball PES 2020. Konamis jüngste Veröffentlichung hat in der ersten Woche in Großbritannien mehr physische Exemplare verkauft, als der Vorgänger PES 2019 im gleichen Zeitraum. Hier haben wir also ein idealtypisches Beispiel dafür, dass sich die kontinuierliche Arbeit eines Entwicklers in gesteigertem Interesse an einem Franchise widerspiegelt.

Im Gegensatz dazu gibt es Borderlands 3, das sich physisch weniger als halb so gut verkaufen konnte, wie Borderlands 2 in der ersten Woche. Um Gearbox und 2K Games braucht ihr euch allerdings keine Sorgen zu machen, denn es gibt andere Indikatoren, die den Erfolg des Loot-Shooters belegen. Die neue Episode erreichte am ersten Tag ein Maximum an gleichzeitigen Spielern auf Steam. Dieser Wert liegt laut Randy Pitchford doppelt so hoch, wie der beste Stand des Vorgängers. Pitchford lobt im Allgemeinen die digitalen Verkäufe, gibt aber keine genaueren Daten preis.

Die dritte Hauptveröffentlichung von Anfang September ist Gears 5 gewesen, für die wir zurück zu den traditionellen britischen Zahlen gehen: Laut GamesIndustry sei die physische Nachfrage auf ein Viertel des Volumens von Gears of War 4 zurückgegangen, was an sich überhaupt nicht gut ist. Doch da der Titel offenbar bereits Fortnite auf der Xbox One als meistgespieltes Spiel ablösen konnte, scheinen diese Daten nicht repräsentativ für die hohe Anzahl der Downloads zu stehen, die das Game im Xbox Game Pass erreichen konnte. Tatsächlich lobt Microsoft das Game aktuell selbst über alle Maßen und nennt es den erfolgreichsten Launch der First-Party-Studios seit Halo 4.

Quelle: Christopher Dring von GamesIndustry.