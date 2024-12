eFootball kündigt eine neue Zusammenarbeit mit dem beliebten Anime Captain Tsubasa an, die diese Woche beginnt

HQ

eFootball hat eine neue Zusammenarbeit mit dem beliebten Manga Captain Tsubasa angekündigt, der in den 80er Jahren von Yōichi Takahashi kreiert wurde und auch heute noch sehr beliebt ist. Spieler können ab dieser Woche Ausrüstung herunterladen, die von den Fußball-Mangas und -Anime inspiriert ist.

Die neuen Gegenstände werden nach den für den 5. Dezember geplanten Wartungsarbeiten verfügbar sein. Weitere Details wurden noch nicht bekannt gegeben, aber Fans können einen ersten Blick auf die Artikel werfen, die von den eFootball -Botschaftern Leo Messi, Neymar und dem kürzlich angekündigten Luis Suárez getragen werden.

Für Fans des Fußball-Anime, die etwas mehr Action wollen, wurde vor nicht allzu langer Zeit ein neues Videospiel veröffentlicht, das die längst vergessene Freude an Arcade-Fußballspielen zurückbringt: Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Diese kostenlose Version, die früher als Pro Evolution Soccer bekannt war, erhält jährliche Updates, aber seit der letzten, die am 12. September 2024 veröffentlicht wurde, trägt sie einfach den Titel eFootball.

Obwohl es nicht so beliebt ist wie EA Sports FC, ist eFootball kostenlos spielbar! Es ist für PC, PS5, PS4, Xbox Series X und Xbox One erhältlich.