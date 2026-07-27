eFootball 6.0 bereitet sich auf die Saison 2027 mit wichtigen Gameplay-Updates und benutzerdefinierten Turnieren vor

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Die Saison ist nun vorbei, vollständig vorbei sowohl für den Fußball im echten Leben nach der FIFA-Weltmeisterschaft als auch für Konamis eFootball, das letztes Wochenende seine eigene Saison beendete. Jetzt ist es Zeit für eine neue Version, was eine neue Version des Free-to-Play-Spiels bedeutet, und die ersten Details zu eFootball 2027, also dem 6.0-Update, das im August für das Spiel erscheint, wurden im untenstehenden eFootball Connect in World Festival Video des Unternehmens geteilt.

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Das wichtigste neue Feature ist das langjährig bevorstehende Custom Tournament, das es Spielern ermöglicht, ihre eigenen Online-Meisterschaften zu optimieren, zu organisieren und zu veranstalten – ein gut aufgenommenes Update, das auf Community-Feedback antwortet und einen Bedarf adressiert, den sie schon länger ausdrücken, während sie sich in verschiedenen Foren, Plattformen und Kanälen versammeln, um eigene Spielpläne zu erstellen. Konami verspricht individuelle Einstellungen, Regeln und Vorschriften in allen Bereichen, und einige Spieler träumen bereits von Koop-Turnieren oder sogar 11-gegen-11, da sie ankündigen, dass "wir in späteren Updates auch weitere Features einführen werden, die Menschen zusammenbringen und den Spaß von eFootball erhöhen".

Spielerisch führt das 6.0-Update den Overload-Team-Spielstil ein, um "viele Spieler auf die gleiche Seite des Balls zu bringen, um zahlenmäßige Überlegenheit zu gewährleisten", um die fünf bestehenden Stile für neue Angriffs- und Verteidigungsoptionen hinzuzufügen. Außerdem ist es "inzwischen möglich, verschiedene Formationen für Angriff und Verteidigung einzustellen", wie es viele Vereine heutzutage im echten Spiel tun.

Es gibt weitere Anpassungen am Daily Game und Volleys für Stunning Shots à la "Epic Wayne Rooney", aber weitere Details zu eFootball 2027 werden mit einer weiteren Folge von Connect kommen, die kurz vor dem 6.0-Update veröffentlicht wird.

In diesem Zusammenhang mit eSports entschieden die eFootball World Finals am Wochenende die beiden Meister des Turniers 2026, beide Brasilianer, wobei FC Barcelonas Rentao den Mobile Cup gewann und AC Mailands FUTEASY_10 der neue Konsolenmeister wurde.