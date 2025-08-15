eFootball 2026 verbessert Animationen mit v5.0.0, signiert José Mourinho

HQ

Konamis beliebte F2P-Version des schönen Spiels, eFootball, wurde gestern nach einer langen Wartungsphase auf Version 5.0.0 (auch bekannt als eFootball 2026 ) aktualisiert, um die neue Saison auf der Plattform zu starten und sich an die 2025-26 des realen Fußballs anzupassen.

Das Update betraf sowohl PlayStation- und Xbox-Konsolen als auch die mobile Android- und iPhone-Version, obwohl die Version Steam PC noch etwas warten muss. Ebenfalls verzögert wurde der neue eFootball Connect Service, ein paralleler Livestream-Kanal zur Kommunikation von Spielnachrichten in verschiedenen Sprachen (stellen Sie sich zum Beispiel das Format Nintendo Direct/Nintendo Today! vor).

Das Update brachte Verbesserungen am bereits geschätzten Gameplay der Serie, neue Funktionen und einige andere Ergänzungen (neue Animationen beim Öffnen von Kartenpackungen) und Optimierungen. Zum Beispiel werden Stadionanpassung (mit Farben, Tifos, Choreografien...) oder das PES 30th Anniversary Kollaborationskit mit Santanu Hazarika eingeführt.

Was die Spieler jedoch am meisten zu schätzen wissen, sind Anpassungen am Spielsystem, wie z. B. die progressive Geschwindigkeit und Beschleunigung der bekanntesten Spieler oder Verbesserungen in der Verteidigung. Darüber hinaus sind weitere neue Gameplay-Features mit neuen Botschaftern verknüpft, wie z. B. dem portugiesischen Trainer José Mourinho, "The Special One", der eine Teamfähigkeit Link-Up Play mitbringt. Sehen Sie sich das Video an und sehen Sie sich die Anforderungen an, um es mit Ihrem Team in die Praxis umzusetzen:

In ähnlicher Weise steht ein weiterer portugiesischer Trainer, Manchester United Manager Rúben Amorim, zur Verfügung.

Die Updates und neuen Inhalte führen auch zu neuen Editionen und Botschafterpaketen für diejenigen, die Geld für das Spiel ausgeben möchten, das, denken Sie daran, im Kern kostenlos spielbar ist. Dennoch schätzt ein großer Teil der Fans zwar das Spielgefühl, fragt aber weiterhin nach dem, was sie seit drei Jahren fordern: die Rückkehr des Modus "Meisterliga" . Und wo wir gerade von Anfragen sprechen: Benutzer, die in diesen Tagen eine eFootball -Ankündigung für Nintendo Switch 2 vorhergesagt haben, die mit der Gamescom und dem Start der Saison zusammenfällt, müssen ebenfalls warten, während die Konsole sehr bald EA Sports FC 26 erhält.