eFootball 2024 startet Saison 2: "Elevate the Excitement", jetzt verfügbar

eFootball 2024 setzt sein Engagement für Innovation und Inhaltserweiterung fort und startet letzte Woche seine zweite Saison unter dem Namen "Elevate the Excitement". Diese Saison, die am 5. Oktober gestartet wurde und läuft bis zum 2. November, führt neue Clubpartner-Pakete und die Neuheit von Manager's Boosters ein, was die Werte aller Spieler im Team erhöht.

Alle Spielpässe wurden ebenfalls aktualisiert. Zusätzlich zum regulären Match-Pass, der allen Nutzern kostenlos zur Verfügung steht, kannst du eFootball-Münzen verwenden, um den Valuable Match Pass und den Premium Match Pass freizuschalten.

Schließlich wurden einige erfahrene Spieler wie F. Ribery, Tulio oder Xabi Alonso bereits als Epic-Spieler bestätigt, die mit nominativen Verträgen verpflichtet werden können, und es wird in den kommenden Wochen weitere Bestätigungen geben, also bleiben Sie dran an den Spielerlisten, damit Sie keinen Ihrer Favoriten verpassen.