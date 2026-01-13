EFL-Pokal-Halbfinale: Zeiten für Spiele zwischen Newcastle, Man City, Chelsea und Arsenal

HQ

Die EFL-Pokal-Halbfinals finden diese Woche statt, mit Newcastle und Manchester City auf der einen Seite und Chelsea und Arsenal auf der anderen. Das Hinspiel findet am Dienstag und Mittwoch statt, aber wir müssen bis zum 3. und 4. Februar warten, um das Rückspiel zu sehen:



Newcastle gegen Manchester City: Dienstag, 13. Jan, 20:00 GMT, 21:00 MEZ - Sky Sports Football und ITV



Chelsea gegen Arsenal: Mittwoch, 13. Jan, 20:00 GMT, 21:00 MEZ – Sky Sports Footall





Arsenal gegen Chelsea: Dienstag, 3. Februar, 20:00 GMT, 21:00 MEZ – Sky Sports Football und ITV



Manchester City gegen Newcastle: Mittwoch, 4. Februar, 20:00 Uhr GMT, 21:00 Uhr MEZ – Sky Sports Football und ITV



Bevorstehende Premier-League-Spiele, darunter das Manchester-Derby für EFL-Cup-Teams

Dieses Halbfinale findet direkt nach der dritten Runde des FA-Cups statt (die erste für Erst- und Zweitliga-Vereine) und wird direkt danach von Runde 22 der Premier League gefolgt, mit großen Spielen für die beteiligten Teams, hauptsächlich dem Manchester-Derby im Old Trafford: Manchester United gegen Manchester City (Samstag, 12:30 GMT).

An diesem Wochenende haben wir außerdem Nottingham Forest gegen Arsenal (Samstag, 17:30 GMT), Chelsea gegen Brentford (Samstag, 15:00 GMT) und Wolves gegen Newcastle (Sonntag, 14:00 GMT).

Wer wird Ihrer Meinung nach den Carabao Cup 2026 gewinnen?