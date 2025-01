Edward Norton lobt die Leistungen von "The Apprentice"

HQ

In einem kürzlichen Interview mit dem Podcast "The Hollywood Reporter's Awards Chatter" lobte Edward Norton The Apprentice, einen Film aus dem Jahr 2024, der die Beziehung zwischen Donald Trump und seinem Mentor Roy Cohn untersucht. Obwohl der Film zu wenig diskutiert wird, glaubt Norton, dass der Film von Ali Abbasi brillant inszeniert wurde und beeindruckende Leistungen von Sebastian Stan als Trump und Jeremy Strong als Cohn bietet. Norton, der derzeit für seine Rolle in "A Complete Unknown" ausgezeichnet wird, lobte die Fähigkeit des Films, Empathie für seine komplexen Charaktere hervorzurufen. Er verriet, dass sich die Mundpropaganda unter den Filmemachern zu verbreiten beginnt.

Glaubst du, dass The Apprentice mehr Aufmerksamkeit bekommen wird, wenn weiter darüber gesprochen wird?